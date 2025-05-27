  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Заречье состоялся турнир по дзюдо на призы спортклуба «Чемпион» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В «Октаве» снова пройдет фестиваль «Книги на лето»
Фото кластера «Октава».

В «Октаве» снова пройдет фестиваль «Книги на лето»

Организаторы впервые разделили программу на два дня для взрослых и детей. 0+

Кластер «Октава» приглашает детей, подростков, родителей и всех любителей чтения на ежегодный фестиваль «Книги на лето». Это яркое литературное событие уже стало традицией в культурной жизни Тульской области.

В 2025 году программу фестиваля впервые разделили на два дня — 31 мая для подростков и взрослых, 1 июня — для детей и семейной аудитории.

DSC_4604.jpg

Оба дня гостей ждет насыщенная программа: книжный маркет с лучшими новинками, лекции и презентации, встречи с авторами, мастер-классы, театральные постановки, музыкальное сопровождение от Насти и Жени Николаевых — основателей iglavinylstore, коллекционеров и диджеев, а также другие креативные активности в пространстве кластера.

Фестиваль соберёт в «Октаве» ярких и актуальных спикеров:

31 мая (взрослая программа):

  • Юлия Булгакова — писательница. Лекция «Там где чувства, там и таланты» о связи эмоций с внутренним потенциалом через литературу.
  • Максим Кронгауз — лингвист. Презентация книги «Смех не без причины», написанной совместно с М. Ковшовой, о комической интернет-поэзии.
  • Анастасия Афанасьева — исследовательница. Лекция «Нейроотличность в художественной литературе» о представлении нейроотличных персонажей в литературе.
  • Марина Тараненко — автор познавательной и развивающей литературы. Лекция «Погружение в чтение через игру» о методиках вовлечения детей в чтение через игровые практики.

1 июня (детская программа):

  • Светлана Гурьянова — российский филолог, преподаватель русского языка, журналист и популяризатор лингвистики. Она окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 2009 году и ведёт лингвистический блог @istoki_slova, посвящённый «доказательной филологии»
  • Наталья Полюшкина — художник и автор книг по иллюстрации
  • Валя Филиппенко — детская писательница, журналист
  • Элина Торос — тульский иллюстратор, автор книг.

Полную программу можно посмотреть на сайте по ссылке.  Вход на фестиваль свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:02 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Октавакнижный фестиваль

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Трех туляков осудили за угрозы отрезать пальцы знакомому и вымогательство 600 тысяч рублей
Трех туляков осудили за угрозы отрезать пальцы знакомому и вымогательство 600 тысяч рублей
Роспотребнадзор нашел в тульском магазине на Октябрьской контрафактную обувь и постельное белье
Роспотребнадзор нашел в тульском магазине на Октябрьской контрафактную обувь и постельное белье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.