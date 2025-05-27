В «Октаве» снова пройдет фестиваль «Книги на лето»

Кластер «Октава» приглашает детей, подростков, родителей и всех любителей чтения на ежегодный фестиваль «Книги на лето». Это яркое литературное событие уже стало традицией в культурной жизни Тульской области.
В 2025 году программу фестиваля впервые разделили на два дня — 31 мая для подростков и взрослых, 1 июня — для детей и семейной аудитории.
Оба дня гостей ждет насыщенная программа: книжный маркет с лучшими новинками, лекции и презентации, встречи с авторами, мастер-классы, театральные постановки, музыкальное сопровождение от Насти и Жени Николаевых — основателей iglavinylstore, коллекционеров и диджеев, а также другие креативные активности в пространстве кластера.
Фестиваль соберёт в «Октаве» ярких и актуальных спикеров:
31 мая (взрослая программа):
- Юлия Булгакова — писательница. Лекция «Там где чувства, там и таланты» о связи эмоций с внутренним потенциалом через литературу.
- Максим Кронгауз — лингвист. Презентация книги «Смех не без причины», написанной совместно с М. Ковшовой, о комической интернет-поэзии.
- Анастасия Афанасьева — исследовательница. Лекция «Нейроотличность в художественной литературе» о представлении нейроотличных персонажей в литературе.
- Марина Тараненко — автор познавательной и развивающей литературы. Лекция «Погружение в чтение через игру» о методиках вовлечения детей в чтение через игровые практики.
1 июня (детская программа):
- Светлана Гурьянова — российский филолог, преподаватель русского языка, журналист и популяризатор лингвистики. Она окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 2009 году и ведёт лингвистический блог @istoki_slova, посвящённый «доказательной филологии»
- Наталья Полюшкина — художник и автор книг по иллюстрации
- Валя Филиппенко — детская писательница, журналист
- Элина Торос — тульский иллюстратор, автор книг.
Полную программу можно посмотреть на сайте по ссылке. Вход на фестиваль свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться.