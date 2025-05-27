В «Октаве» снова пройдет фестиваль «Книги на лето»

Фото кластера «Октава».

Организаторы впервые разделили программу на два дня для взрослых и детей. 0+

Кластер «Октава» приглашает детей, подростков, родителей и всех любителей чтения на ежегодный фестиваль «Книги на лето». Это яркое литературное событие уже стало традицией в культурной жизни Тульской области.

В 2025 году программу фестиваля впервые разделили на два дня — 31 мая для подростков и взрослых, 1 июня — для детей и семейной аудитории.

Оба дня гостей ждет насыщенная программа: книжный маркет с лучшими новинками, лекции и презентации, встречи с авторами, мастер-классы, театральные постановки, музыкальное сопровождение от Насти и Жени Николаевых — основателей iglavinylstore, коллекционеров и диджеев, а также другие креативные активности в пространстве кластера.

Фестиваль соберёт в «Октаве» ярких и актуальных спикеров:

31 мая (взрослая программа):

Юлия Булгакова — писательница. Лекция «Там где чувства, там и таланты» о связи эмоций с внутренним потенциалом через литературу.

Максим Кронгауз — лингвист. Презентация книги «Смех не без причины», написанной совместно с М. Ковшовой, о комической интернет-поэзии.

Анастасия Афанасьева — исследовательница. Лекция «Нейроотличность в художественной литературе» о представлении нейроотличных персонажей в литературе.

Марина Тараненко — автор познавательной и развивающей литературы. Лекция «Погружение в чтение через игру» о методиках вовлечения детей в чтение через игровые практики.

1 июня (детская программа):

Светлана Гурьянова — российский филолог, преподаватель русского языка, журналист и популяризатор лингвистики. Она окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 2009 году и ведёт лингвистический блог @istoki_slova, посвящённый «доказательной филологии»

Наталья Полюшкина — художник и автор книг по иллюстрации

Валя Филиппенко — детская писательница, журналист

Элина Торос — тульский иллюстратор, автор книг.

Полную программу можно посмотреть на сайте по ссылке. Вход на фестиваль свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться.