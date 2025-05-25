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  4. Погода в Туле 26 мая: жарко и с переменной облачностью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Погода в Туле 26 мая: жарко и с переменной облачностью
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 26 мая: жарко и с переменной облачностью

Днем разогреет до + 27 градусов!

Утром и вечером будет очень тепло - + 22 + 24 градуса, да и ночью столбик термометров будет высоко - +19. 

Ветер юго-восточный, 8-9 метров в секунду. Влажность воздуха 24%. Давление составит 748 мм рт. ст. 

Магнитное поле спокойное. 

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