Погода в Туле 26 мая: жарко и с переменной облачностью

Фото Алексея Пирязева.

Утром и вечером будет очень тепло - + 22 + 24 градуса, да и ночью столбик термометров будет высоко - +19.

Ветер юго-восточный, 8-9 метров в секунду. Влажность воздуха 24%. Давление составит 748 мм рт. ст.

Магнитное поле спокойное.