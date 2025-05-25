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В Ясной Поляне покажут документальный фильм, получивший главный приз неигрового кино
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

В Ясной Поляне покажут документальный фильм, получивший главный приз неигрового кино

30 мая в 19.00 в яснополянском Доме культуры состоится показ документального фильма «У ветра нет хвоста».

Фильм (16+) рассказывает о жизни ямало-ненецких кочевых семей. Картину представят ее создатели — режиссеры Иван Власов и Никита Сташкевич.

В центре повествования фильма девочка Ника — одна из младших дочерей в семье ямальских кочевников. Администрация ближайшего поселка должна забрать ее в интернат, надолго разлучив с семьей и родными местами. К отъезду Нику должен подготовить учитель. Картина исследует вопрос обязательного школьного образования и проблемы кочевых народов, которые сталкиваются с вынужденной сепарацией детей.

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Создатели фильма назвали своей главной задачей показать, что переживает ребенок, которого отрывают от родных мест.

— Наша форма — это длительное наблюдение за бытом семьи, их фольклором, уникальной культурой и культом глагола в ненецком языке. Делая этот фильм, мы не стремились следовать исключительно диктату реальности, мы пытались приумножить и обострить чувства, скрытые глубоко в этих людях, — говорят режиссеры.

В прошлом году на 34-м Международном кинофестивале «Послание к человеку» картина получила приз «Золотой Кентавр» с формулировкой «За показ возможности другой жизни». Также на фестивале картина была удостоена приза имени Александра Расторгуева с формулировкой «За смелость говорить о судьбе исчезающих народов, за способность авторов зачерпнуть нефть жизни из вечной мерзлоты».

 

Режиссер Иван Власов родился и вырос в Туле. Учился во ВГИКе в мастерской С. В. Мирошниченко. Фильм Власова «Край» (2022) победил в номинации «Лучшая операторская работа» на Международном фестивале «Флаэртиана». Еще один фильм режиссера «Дивный мир» (2023) получил премию «Лавровая ветвь» в единственной номинации «Кино будущего» и стал победителем в номинации «Здесь и сейчас» на Международном кинофестивале «Соль земли».

Режиссер Никита Сташкевич родился и вырос в Санкт-Петербурге. Учился во ВГИКе в мастерской С. В. Мирошниченко. Фильм Сташкевича «Лыжня» (2021) получил премию «Лавровая ветвь» за лучший дебют. Другая картина режиссера «Квартет» (2023) стала лучшей на кинофестивалях «Соль земли» и «Россия», а также получила приз Гильдии кинокритиков за лучший дебют.
 

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