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За ночь над Тульской областью уничтожено 18 БПЛА

За ночь над Тульской областью уничтожено 18 БПЛА

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В период с 20.00 22 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе над Тулой — 18, над Московским регионом — 24, восемь в Орле.

Сюжет: Массированная атака БПЛА 20-23 мая
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