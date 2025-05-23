В период с 20.00 22 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе над Тулой — 18, над Московским регионом — 24, восемь в Орле.
За ночь над Тульской областью уничтожено 18 БПЛА
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
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