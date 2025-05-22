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Вклады туляков выросли до 406,3 млрд рублей

Вклады туляков выросли до 406,3 млрд рублей

По сравнению с прошлым годом, эта цифра увеличилась на 22,4%.

Объем сбережений жителей Тульской области на банковских вкладах и счетах на начало апреля 2025 года вырос до 406,3 млрд рублей – это на 22,4% больше, чем год назад. Почти 98% счетов – рублёвые.

Снижение ставок по депозитам усиливается на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России. При этом рублевые вклады остаются востребованными благодаря привлекательным ставкам.

Чтобы защитить интересы потребителей, Банк России и ФАС направили в кредитные организации рекомендации о раскрытии клиентам условий по вкладам в дистанционных каналах.

Банкам следует размещать полную информацию о возможном доходе клиентов по вкладу, включая все условия его получения. Значение минимальной гарантированной ставки по вкладу должно быть указано без использования графических приемов, позволяющих делать акцент на наиболее привлекательных параметрах.

Максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем средств граждан, снизилась до 19,6%, уточнили в тульском отделении Банка России.

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Фотограф:
сегодня, в 08:00 −1
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