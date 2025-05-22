Дмитрий Миляев провел заседание общественного совета проекта «Герой 71»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На мероприятии подвели итоги отборочных мероприятий по сервису «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях».

Сервис реализуется в рамках второго этапа проекта «Герой 71». В проекте — 13 направлений. За каждым из них закреплено профильное министерство. Ветераны и действующие участники СВО, а также родители и вдовы погибших бойцов могут подать заявку на региональном портале «Госуслуги71» и выбрать одно или несколько направлений.

Дмитрий Миляев отметил, что по своему содержанию сервис «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях» — аналог федеральной программы «Время героев» на региональном уровне. В регионе он остается одним из самых популярных. С 1 февраля по 17 марта поступило 293 заявки, 198 — от действующих участников СВО, 95 — от ветеранов.

Заместитель начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Екатерина Петрова рассказала об отборочных мероприятиях, которые включали: тестирование, собеседование, написание эссе.

По итогам отбора определены участники очной образовательной программы. Ими стали 79 защитников. Определены участники проекта, которые зачислены в резерв программы и будут проходить обучение в дистанционном формате, — 52 человека. С участниками, которые не вошли в эти группы, работа будет продолжена в индивидуальном формате до тех пор, пока не будет достигнут результат.

Екатерина Петрова сообщила, что заявки продолжают поступать и интерес к сервису «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях» сохраняется. На федеральном уровне программа «Время героев» имеет ограниченные сроки для подачи заявки. В Тульской области есть своя специфика и свой уникальный подход — подобрать возможности для реализации каждого туляка — участника СВО. Она предложила открыть сервис для постоянной подачи заявок.

Дмитрий Миляев отметил, что была проведена колоссальная работа и поручил открыть сервис для постоянного приема заявок.

— Это только начало большого пути. Если есть запрос на обучение управленческим навыкам, мы должны это организовать в удобном для ребят формате — с кем-то очно, с кем-то заочно.

Нам необходимо применить все свои знания и умения, чтобы помочь каждому участнику СВО максимально раскрыть свой потенциал. Быстрых результатов здесь ожидать не стоит. Образовательная программа, отработка навыков на практике с наставниками, погружение в новую сферу деятельности — всё это предстоит пройти нашим участникам, чтобы максимально подготовиться к управлению в гражданской отрасли.

Важна глубокая вовлеченность и заинтересованность каждого, кто будет работать с нашими ребятами, — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Миляев отметил, что для участников СВО, прошедших отбор, подготовлена специальная образовательная программа.

Начальник управления «Центр развития компетенций» ГУ ТО «Центр информационных технологий» Ксения Борисова доложила, что для участников направления подготовлен первый очный модуль образовательной программы. Он будет посвящен государственной политике и управлению на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Методические рекомендации разработаны Президентской академией РАНХиГС, а также доработаны с учетом региональных особенностей. В формировании программы принимал участие председатель Тульской областной Думы, бывший участник СВО Андрей Дубровский и руководители органов власти.

По словам Ксении Борисовой, в программе предусмотрена серьезная теоретическая часть, но также в нее включено много мероприятий практической направленности для более успешного усвоения теории.

Каждый день будут проводиться лекции с участием федеральных и региональных спикеров. Первый модуль пройдёт в парк-отеле «Шахтёр».

Он будет длиться неделю и будет включать развивающие, образовательные и мероприятия по обмену опытом. Отдельное внимание будет уделено теме «Наставничество» для участников СВО. За каждым героем в очной и дистанционной образовательной программе будет закреплён наставник из числа руководителей органов власти и предприятий. Также в один из дней для участников программы выступит музыкант Денис Майданов.

Таким образом, для участников будет организована полноценная программа переподготовки длительностью 502 часа. Еще три аналогичных модуля по другим темам пройдут в сентябре этого года, феврале и апреле 2026 года.

Ксения Борисова поблагодарила Дмитрия Миляева за возможность проведения таких масштабных мероприятий в рамках проекта «Герой71» для его участников.

— Все сервисы проекта «Герой 71» должны работать без ограничения сроков на подачу заявок для наших защитников. Когда наши ребята будут возвращаться с Победой из зоны спецоперации, мы приложим все усилия для реализации потенциала каждого жителя региона, — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил важность создания резервного списка наставников, которые поделятся своим опытом с будущими участниками проекта.

Глава региона напомнил, что в регионе планируется открытие еще пяти межмуниципальных филиалов Центра «Герой 71». Необходимо уже сейчас проработать штатный состав центров и увеличить количество ветеранов специальной военной операции и других боевых действий, которые будут там трудоустроены. Это поможет ускорить адаптацию к мирной жизни военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Также губернатор поручил обратить внимание кураторов проекта на системное получение обратной связи от участников.

Кроме того, Дмитрий Миляев поручил своим заместителям Галине Якушкиной и Алексею Давлетшину проработать вопрос расширения количества зрителей на концерт Дениса Майданова из числа активных волонтеров и ветеранов боевых действий.