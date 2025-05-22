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Тульская область отправила на Всероссийский конкурс по благоустройству четыре проекта
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область отправила на Всероссийский конкурс по благоустройству четыре проекта

Они подразумевают преображение общественных пространств в Белеве, Суворове, Щекине и Ясногорске.

Губернатор Дмитрий Миляев провел заседание межведомственной комиссии по контролю и координации реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области, посвященное Всероссийскому конкурсу создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

– Всероссийский конкурс по благоустройству позволяет привлечь дополнительные федеральные средства в регион и дает возможность комплексно преображать пространства в малых городах и исторических поселениях, – сказал губернатор.

Министр жилищного хозяйства и благоустройства Олег Дючков напомнил, что в прошлом году в регионе победило три проекта: «Звездный» в Новомосковске, «ЦЕНТРпарк» в Болохове, «Точка притяжения» в Советске. Их реализация уже началась, работы проходят в соответствии с графиком. Дмитрий Миляев поручил до 1 октября завершить благоустройство этих пространств.

На заседании главы администраций муниципалитетов представили четыре проекта благоустройства парков в Белеве, Суворове, Щекине и Ясногорске для участия во Всероссийском конкурсе в 2025 году.

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Проект благоустройства «ГОРСАД. Императорский маршрут» в Белеве соединяет историю города и современный дизайн. Планируется создать зоны тихого и активного отдыха, а также событийную и памятную зоны. Проект предусматривает новую входную группу, камерную сцену, гамаки, качели, игровые панели с историей города.

Концепция благоустройства «Связь поколений» в Суворове предполагает создание в Детском парке четырех функциональных зон: событийно-коммуникационной, детской игровой, спортивной и прогулочной. На пространстве планируется расположить сцену со зрительскими местами, детские площадки, городские качели, беседки, тренажеры с зарядкой для гаджетов, памп-трек, теннисные столы, баскетбольную площадку, арт-объект в стилистике города энергетиков, тематические стенды.

Щекинский парк уже был преображен благодаря конкурсу. Проект «Химия с природой 3.0» предполагает обновление Старого парка и создание трех зон: семейной, тихой, а также зоны для выгула и дрессировки собак. На территории расположат входную арку с перфорацией, свадебную площадку, фотозону с арт-объектом «Семейное дерево», фоторамку с дополненной реальностью, многофункциональную площадку для выгула собак.

«КАЛЕЙДОСКОП» – концепция благоустройства Центрального парка в Ясногорске, который расположен рядом с уже обновленным пространством по Всероссийскому конкурсу «Луч развития». В парке планируется разместить входную группу с навесами, памятник астроскопу – изобретению жителя Ясногорска Константина Шистовского, библиотеку, молодежную площадку с точкой доступа Wi-Fi, детские и спортивные площадки.

Заявки на конкурс должны быть поданы до 1 июня, а реализация проектов-победителей начнется в 2026 году.

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