Школа спортивного туризма зовёт туляков в поход выходного дня

В воскресенье, 25 мая, все желающие смогут присоединиться к туристической группе 84-летнего корифея пешего туризма Александра Эдмундовича Миллера.

Туристам предстоит пройти 23 км. Маршрут выглядит так: Анастасов монастырь – урочище Синегорье – Тайная часовня – Павловское (колокольня разрушенного храма Покрова Пресвятой Богородицы) – городище Снедка – Никольские Выселки.

Сам поход бесплатный, для желающих будет организован коммерческий трансфер до стартовой точки. Для участия нужно зарегистрироваться по этой ссылке до 22.00 пятницы, 23 мая.

С собой стоит взять одежду по погоде, перекус, питьевую воду, фонарик с запасными батарейками, сланцы и хорошее настроение. УТочнить подробности или отменить запись можно у Юлии Филоновой.