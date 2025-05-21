  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Школа спортивного туризма зовёт туляков в поход выходного дня - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Школа спортивного туризма зовёт туляков в поход выходного дня

Школа спортивного туризма зовёт туляков в поход выходного дня

Участникам предстоит преодолеть 23-километровый маршрут под руководством самого опытного туриста региона – 84-летнего Александра Миллера.

В воскресенье, 25 мая, все желающие смогут присоединиться к туристической группе 84-летнего корифея пешего туризма Александра Эдмундовича Миллера.

Туристам предстоит пройти 23 км. Маршрут выглядит так: Анастасов монастырь – урочище Синегорье – Тайная часовня – Павловское (колокольня разрушенного храма Покрова Пресвятой Богородицы) – городище Снедка – Никольские Выселки.

Сам поход бесплатный, для желающих будет организован коммерческий трансфер до стартовой точки. Для участия нужно зарегистрироваться по этой ссылке до 22.00 пятницы, 23 мая. 

С собой стоит взять одежду по погоде, перекус, питьевую воду, фонарик с запасными батарейками, сланцы и хорошее настроение. УТочнить подробности или отменить запись можно у Юлии Филоновой.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
поход выходного дняШкола спортивного туризматуристы
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Массированная воздушная атака: что происходит на месте падения беспилотника в Туле
Массированная воздушная атака: что происходит на месте падения беспилотника в Туле
Погода в Туле 22 мая: жарко и без осадков!
Погода в Туле 22 мая: жарко и без осадков!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.