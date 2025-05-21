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Погода в Туле 22 мая: жарко и без осадков!
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 22 мая: жарко и без осадков!

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер западный, юго-западный, до семи метров в секунду.

Температура ночью – от +7 до +12, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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