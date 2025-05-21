Погода в Туле 22 мая: жарко и без осадков!

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер западный, юго-западный, до семи метров в секунду.
Температура ночью – от +7 до +12, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер западный, юго-западный, до семи метров в секунду.
Температура ночью – от +7 до +12, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен