Погода в Туле 22 мая: жарко и без осадков!

Фото из архива Myslo

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер западный, юго-западный, до семи метров в секунду.

Температура ночью – от +7 до +12, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.