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Более 900 туляков позвонили в Роспотребнадзор с вопросами по клещевым инфекциям
Фото Алексея Пирязева.

Более 900 туляков позвонили в Роспотребнадзор с вопросами по клещевым инфекциям

Еще семь обращений поступило по почте.

За время работы горячей линии специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии ответили на 929 вопросов жителей Тульской области, связанных с профилактикой заболеваний, переносимых клещами.

Помимо звонков, граждане могли отправить вопросы по электронной почте, обработано семь таких сообщений.

За период мониторинга специалисты исследовали 342 клеща, снятых с людей, и 34 клеща из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 12,8%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вопросы по профилактике клещевых инфекций можно задать специалистам отдела эпидемиологического надзора по тел. 37-07-06, 37-33-25, 37-48-32.

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сегодня, в 16:22 0
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