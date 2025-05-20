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Согласилась переспать: мигранта-таксиста арестовали за связь со школьницей в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Согласилась переспать: мигранта-таксиста арестовали за связь со школьницей в Туле

Девочка скрыла от родственников обстоятельства того дня.

В Туле заключили под стражу мигранта за интимную связь со школьницей, которая не достигла 16-летнего возраста. Такое решение вынес Привокзальный районный суд.

По версии следствия, 6 мая на улице Серебровской таксист подвозил девочку. Мужчина предложил школьнице вступить с ним в половую связь, на что потерпевшая согласилась. Впоследствии она скрыла от родственников обстоятельства того дня.

Резко ухудшившее состояние здоровья заставило потерпевшую обратиться в больницу, после чего она рассказала матери о произошедшем. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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Фотограф:
сегодня, в 10:21 +3
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