Согласилась переспать: мигранта-таксиста арестовали за связь со школьницей в Туле

Фото Алексея Пирязева.

Девочка скрыла от родственников обстоятельства того дня.

В Туле заключили под стражу мигранта за интимную связь со школьницей, которая не достигла 16-летнего возраста. Такое решение вынес Привокзальный районный суд.

По версии следствия, 6 мая на улице Серебровской таксист подвозил девочку. Мужчина предложил школьнице вступить с ним в половую связь, на что потерпевшая согласилась. Впоследствии она скрыла от родственников обстоятельства того дня.

Резко ухудшившее состояние здоровья заставило потерпевшую обратиться в больницу, после чего она рассказала матери о произошедшем.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.