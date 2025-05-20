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22 мая в Тульской области пройдут три ярмарки вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

22 мая в Тульской области пройдут три ярмарки вакансий

Работодатели представят порядка 300 свободных рабочих мест.

22 мая в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» состоится ярмарка вакансий для граждан, в том числе с инвалидностью. Работодатели представят порядка 300 свободных рабочих мест. Это такие предприятия:

  • ООО «Волоть»; 
  • Региональный центр «Развитие»; 
  • АО «Тандер»;
  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»; 
  • Пивоваренная компания «Балтика»; 
  • ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой Семейный Центр»; 
  • ОСФР по Тульской области; 
  • АО «КМЗ»; 
  • ООО «Агроторг»; 
  • Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
  • Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
  • ГУ ТО «Тульский областной бизнес-инкубатор»; 
  • ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»; 
  • ООО ЧОО «Барс»; 
  • ООО «Промсорт-Тула»; 
  • ООО «Здравсервис»; 
  • ФКУ «Военный комиссариат Тульской области».

Собеседования пройдут на следующие вакансии:

  • резчик брикета и заготовок,
  • оператор автомата по производству полуфабрикатов,
  • шлифовщик,
  • вальцовщик,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • специалист по социальной работе,
  • станочник широкого профиля,
  • слесарь-ремонтник,
  • контролер качества,
  • кладовщик,
  • комплектовщик,
  • охранник и другие. 

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.

В этот же день в Щекино состоится ярмарка вакансий с участием:

  • ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
  • ГУ ТО «КЦСОН № 5»,
  • ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4».

Собеседования пройдут на следующие вакансии: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, медицинская сестра, социальный педагог, повар.

Адрес: Щекино, ул. Советская, д. 36. Время проведения: с 10.00 до 11.00.

Также 22 мая ярмарка вакансий с участием индивидуального предпринимателя пройдёт и в Богородицке. Собеседования на вакансии: уборщик производственных и служебных помещений.

Адрес: Богородицк, ул. Гончарная, 20. Время проведения: с 10.00 до 11.00.

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