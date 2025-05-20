22 мая в Тульской области пройдут три ярмарки вакансий

22 мая в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» состоится ярмарка вакансий для граждан, в том числе с инвалидностью. Работодатели представят порядка 300 свободных рабочих мест. Это такие предприятия:
- ООО «Волоть»;
- Региональный центр «Развитие»;
- АО «Тандер»;
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Пивоваренная компания «Балтика»;
- ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой Семейный Центр»;
- ОСФР по Тульской области;
- АО «КМЗ»;
- ООО «Агроторг»;
- Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- ГУ ТО «Тульский областной бизнес-инкубатор»;
- ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
- ООО ЧОО «Барс»;
- ООО «Промсорт-Тула»;
- ООО «Здравсервис»;
- ФКУ «Военный комиссариат Тульской области».
Собеседования пройдут на следующие вакансии:
- резчик брикета и заготовок,
- оператор автомата по производству полуфабрикатов,
- шлифовщик,
- вальцовщик,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- специалист по социальной работе,
- станочник широкого профиля,
- слесарь-ремонтник,
- контролер качества,
- кладовщик,
- комплектовщик,
- охранник и другие.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.
В этот же день в Щекино состоится ярмарка вакансий с участием:
- ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
- ГУ ТО «КЦСОН № 5»,
- ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4».
Собеседования пройдут на следующие вакансии: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, медицинская сестра, социальный педагог, повар.
Адрес: Щекино, ул. Советская, д. 36. Время проведения: с 10.00 до 11.00.
Также 22 мая ярмарка вакансий с участием индивидуального предпринимателя пройдёт и в Богородицке. Собеседования на вакансии: уборщик производственных и служебных помещений.
Адрес: Богородицк, ул. Гончарная, 20. Время проведения: с 10.00 до 11.00.