22 мая в Тульской области пройдут три ярмарки вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

22 мая в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» состоится ярмарка вакансий для граждан, в том числе с инвалидностью. Работодатели представят порядка 300 свободных рабочих мест. Это такие предприятия:

ООО «Волоть»;

Региональный центр «Развитие»;

АО «Тандер»;

ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

Пивоваренная компания «Балтика»;

ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой Семейный Центр»;

ОСФР по Тульской области;

АО «КМЗ»;

ООО «Агроторг»;

Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

ГУ ТО «Тульский областной бизнес-инкубатор»;

ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;

ООО ЧОО «Барс»;

ООО «Промсорт-Тула»;

ООО «Здравсервис»;

ФКУ «Военный комиссариат Тульской области».

Собеседования пройдут на следующие вакансии:

резчик брикета и заготовок,

оператор автомата по производству полуфабрикатов,

шлифовщик,

вальцовщик,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

специалист по социальной работе,

станочник широкого профиля,

слесарь-ремонтник,

контролер качества,

кладовщик,

комплектовщик,

охранник и другие.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.

В этот же день в Щекино состоится ярмарка вакансий с участием:

ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

ГУ ТО «КЦСОН № 5»,

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4».

Собеседования пройдут на следующие вакансии: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, медицинская сестра, социальный педагог, повар.

Адрес: Щекино, ул. Советская, д. 36. Время проведения: с 10.00 до 11.00.

Также 22 мая ярмарка вакансий с участием индивидуального предпринимателя пройдёт и в Богородицке. Собеседования на вакансии: уборщик производственных и служебных помещений.

Адрес: Богородицк, ул. Гончарная, 20. Время проведения: с 10.00 до 11.00.