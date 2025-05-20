Безработная тулячка фиктивно прописала у себя 51 иностранца

Фото УМВД по Тульской области.

Безработная 54-летняя жительница Узловой, проживающая на улице Беклемищева, фиктивно зарегистрировала у себя в квартире 51 иностранца, сообщили в региональном УМВД.

По данному факту дознавателем отдела МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве напомнили, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет.