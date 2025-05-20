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Из-за масштабных отключений жителям трех районов Тулы бесплатно раздадут воду
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за масштабных отключений жителям трех районов Тулы бесплатно раздадут воду

Завтра воды не будет целый день.

Ранее Myslo сообщал, что 21 мая специалисты водоканала будут готовить Медвенско-Осетровский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим с 8.00 до 00.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

в Пролетарском округе:

  • мкр. Водный,
  • дер. Ивановка,
  • ул. Кирова,
  • ул. Калинина,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Степанова,
  • ул. Декабристов,
  • ул. Марата,
  • ул. Плеханова,
  • ул. Гармонная,
  • ул. Ложевая,
  • ул. Епифанская,
  • ул. Серова,
  • ул. Каракозова,
  • ул. 2-й проезд Металлургов,
  • ул. Металлургов, 85, 87, 106, 108,
  • ул. Замочная,
  • ул. Чапаева,
  • ул. Приупская.

В Центральном округе:

  • ул. Кауля,
  • ул. Оборонная,
  • ул. Староникитская,
  • ул. Ак. Павлова, д. 34-г,
  • ул. Новомосковская,
  • ул. М. Смирнова,
  • ул. Пирогова,
  • ул. Каминского,
  • ул. Тургеневская,
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Советская,
  • ул. Рязанская,
  • ЖК Суворовский,
  • ЖК Левобережный,
  • ЖК Времена года,
  • Юго-Восточный микрорайон,
  • пос. Менделеевский,
  • пос. Басово-Прудный,
  • пос. Старо-Басово,
  • Скуратовские поселки.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет по следующим адресам: ул. Советская, ул. Лейтейзена, Красноармейский проспект, ул. Ф. Смирнова, ул. Сойфера, ул. Мосина, ул. Ленина, ул. Революции, ул. Фрунзе, ул. Демонстрации, ул. Свободы, ЖК Дворянский.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

Туляков просят заранее запастись водой.

Как сообщает администрация Тулы, для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. 

Адреса:

FireShot Capture 015 - 21 мая в Туле будут бесплатно раздавать воду - [tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru].png

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