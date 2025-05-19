С начала года тулякам выплатили 2,6 млрд рублей по больничным листам

Фото Дмитрия Дзюбина.

За день максимально могут выплатить чуть больше 5 тысяч рублей.

С начала 2025 года отделение Социального фонда по Тульской области оплатило жителям региона более 144 тысяч больничных листков. Всего пособие по временной нетрудоспособности получило более 109 тысяч человек. Общая сумма выплат составила свыше 2,6 миллиарда рублей.

В текущем году максимальный размер больничного составляет 5 673,97 рубля за день. Он зависит от продолжительности страхового стажа. При страховом стаже до 5 лет размер пособия составляет 60% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%. При стаже менее 6 месяцев средний дневной заработок будет рассчитываться с учетом МРОТ, который в 2025 году равен 22 440 рублям.

Первые три дня болезни оплачиваются работодателем, а последующие дни — отделением фонда. При этом для родителей, ухаживающих за больным ребёнком, оплата больничных листов осуществляется за счет ОСФР с первого дня болезни.

Отделение СФР по Тульской области осуществляет выплаты по больничным листам в проактивном режиме на основании данных, предоставленных работодателями. Срок выплаты пособия по временной нетрудоспособности не превышает 10 рабочих дней со дня направления работодателем правильных сведений о застрахованном лице.

«Информация об открытии, продлении и закрытии электронных листков нетрудоспособности, о направлении работодателем сведений для назначения, а также о перечислении пособия на счет застрахованного лица доступна гражданам в личном кабинете на портале Госуслуг», — пояснили в региональном отделении.