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Благоустройство территории у гимназии №30 обойдется в 26 млн рублей
Фото из архива Myslo.ru.

Благоустройство территории у гимназии №30 обойдется в 26 млн рублей

Работы подрядчик должен завершить до 1 августа.

Выполнение работ по благоустройству территории у гимназии № 30 в Туле будет вестись в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Аукцион на право выполнения работ размещен на сайте Госзакупок. 

Максимальная стоимость контракта составляет 26 млн 360 тыс. рублей. Благоустройство предполагает асфальтирование, укладку прорезиненного покрытия, монтаж освещения. 

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Напомним, сейчас в гимназии ведется капитальный ремонт. Он предполагает замену электрики, сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и монтаж новой пожарной сигнализации. Подрядчик капитально отремонтирует крышу, внутренние помещения, а также фасад. Стоимость работ составит порядка 126 млн рублей. Окончиться ремонт должен не позднее 15 августа 2025 года.

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