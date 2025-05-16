Многодетные семьи из Тульской области могут оформить выплаты на погашение ипотеки на Госуслугах

Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям — один сервис на Госуслугах. Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по отдельности.
Какие выплаты на погашение ипотеки можно оформить:
- 450 тысяч рублей — федеральная. Положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.
- до 550 тысяч рублей — региональная, действует в 13 регионах страны. Выплачивается после назначения федеральной по локальным нормативным актам
Где есть региональная выплата:
- Амурская область;
- Владимирская область;
- Еврейская автономная область;
- Камчатский край;
- Магаданская область;
- Пензенская область;
- Приморский край;
- Сахалинская область;
- Севастополь;
- Смоленская область;
- Тульская область;
- Хабаровский край;
- Чукотский автономный округ.