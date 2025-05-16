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Многодетные семьи из Тульской области могут оформить выплаты на погашение ипотеки на Госуслугах

Многодетные семьи из Тульской области могут оформить выплаты на погашение ипотеки на Госуслугах

Об этом сообщает Минцифры.

Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям — один сервис на Госуслугах. Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по отдельности.

Какие выплаты на погашение ипотеки можно оформить:

  • 450 тысяч рублей — федеральная. Положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.
  • до 550 тысяч рублей — региональная, действует в 13 регионах страны. Выплачивается после назначения федеральной по локальным нормативным актам

Где есть региональная выплата:

  • Амурская область;
  • Владимирская область;
  • Еврейская автономная область;
  • Камчатский край;
  • Магаданская область;
  • Пензенская область;
  • Приморский край;
  • Сахалинская область;
  • Севастополь;
  • Смоленская область;
  • Тульская область;
  • Хабаровский край;
  • Чукотский автономный округ.

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