Многодетные семьи из Тульской области могут оформить выплаты на погашение ипотеки на Госуслугах

Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям — один сервис на Госуслугах. Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по отдельности.

Какие выплаты на погашение ипотеки можно оформить:

450 тысяч рублей — федеральная. Положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

до 550 тысяч рублей — региональная, действует в 13 регионах страны. Выплачивается после назначения федеральной по локальным нормативным актам

Где есть региональная выплата: