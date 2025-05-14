Тульская команда «Тропик» стала обладателем Малого кубка дивизиона «Любитель 50+» на Фонбет Фестивале хоккея

Фото пресс-службы Ночной хоккейной лиги

С 4 мая в Сочи стартовали игры Фонбет XIV Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Первыми стартовали игры дивизионов «Любитель 50+» и «Лига Будущих Чемпионов».

В борьбе за Малый кубок «Любитель 50+» приняли участие 30 команд со всей России, в том числе тульская команда «Тропик».

Туляки показали достойный результат, не проиграв ни одной из шести игр в групповом этапе и плей-офф. Они сыграли против команд из Орла, Череповца, Невельска, Воронежа, Сочи.

В финале 9 мая «Тропик» встретился с карельским ХК «Карельские скалы». Тульская команда обыграла соперника со счетом 2:1, впервые став чемпионом в дивизионе «Любитель 50+. Малый кубок».

Отметим, Тульская область впервые выступала на Фестивале в дивизионе «Любитель 50+. Малый кубок». Представил регион ХК «Тропик» — победитель регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги.

С 11 мая на Фонбет Фестивале хоккея начались игры для других команд Тульской области. ХК «Воины» играет в дивизионе «Лига Надежды. Малый кубок», ХК «Полипласт» — в «Лиге Мечты. Малого кубка».