Кран с водой или кленовый лист: ректор тульского педуниверситета Подрезов ответил на критику нового логотипа

Он заявил, что историю кленовым листом объясняли уже не раз: «Смысл заложен более глубокий».

Новый логотип тульского педуниверситета, созданный студией известного дизайнера Артемия Лебедева, вызвал бурные обсуждения и критику в соцсетях. Напомним, выглядит он так:

Многие, в том числе и читатели Myslo, не поняли, что означает такой дизайн, особенно интересовало пользователей, причем тут кленовый лист.

— Вообще визуально кран с открытой водой, — Я =^•^= ТУЛячкА

Ректор вуза Константин Подрезов ответил на критику так:

— Как я рад, друзья, что новый стиль вызвал интерес и желание обсуждать. Это всегда хорошо и прекрасно, на это и рассчитывали. Лучше, чем ничего не делать. Шрифт действительно максимально приближен к почерку Толстого по каждой букве. Смотрите внимательно рукописи. А смысл в лого заложен глубокий, более чем говорящий. Жаль, что перестали помнить историю свой малой родины. Придется напомнить.

Друзья мои, если бы вы внимательно как сегодня, что мне, безусловно, приятно, следили бы за сетями университета и тем, что мы делаем, то история с кленом и кленовым листом была бы понятна. Мы объясняли это не раз. Просто бережное отношение к памяти и истории сегодня не в моде. К тому же обращаю ваше внимание на то, что кленовый лист в виде бороды — это не официальное использование логотипа, равно как кленовый лист отдельно. Официальный логотип вуза в конце ролика самый последний.

В пресс-службе университета прокомментировали смысл нового логотипа так:

— Айдентика объединяет несколько смысловых элементов. Буква «Т» и лист клена (напоминающий о деревьях, посаженных возле исторического первого корпуса студентами и преподавателями, уходившими на фронт в 1941 году), объединенные в одну композицию, превращаются в портрет Льва Толстого. Шрифтовая часть, набранная рукописным начертанием, — отсылка к почерку великого писателя.