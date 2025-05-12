  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кран с водой или кленовый лист: ректор тульского педуниверситета Подрезов ответил на критику нового логотипа - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кран с водой или кленовый лист: ректор тульского педуниверситета Подрезов ответил на критику нового логотипа

Кран с водой или кленовый лист: ректор тульского педуниверситета Подрезов ответил на критику нового логотипа

Он заявил, что историю кленовым листом объясняли уже не раз: «Смысл заложен более глубокий».

Новый логотип тульского педуниверситета, созданный студией известного дизайнера Артемия Лебедева, вызвал бурные обсуждения и критику в соцсетях. Напомним, выглядит он так:

eea6f20e-6ed1-4489-96e9-db52996a5fe4.jpg

Многие, в том числе и читатели Myslo, не поняли, что означает такой дизайн, особенно интересовало пользователей, причем тут кленовый лист.

— Это не кленовый лист, а борода, — plv.
 
— А при чём здесь кленовый лист? Какая у клёна связь с педом? — zmeika
 
— Тульская область — одна из провинций Канады, кленовый лист очень даже уместен) — Старый
 

— Вообще визуально кран с открытой водой, —  Я =^•^= ТУЛячкА

Ректор вуза Константин Подрезов ответил на критику так:

— Как я рад, друзья, что новый стиль вызвал интерес и желание обсуждать. Это всегда хорошо и прекрасно, на это и рассчитывали. Лучше, чем ничего не делать. Шрифт действительно максимально приближен к почерку Толстого по каждой букве. Смотрите внимательно рукописи. А смысл в лого заложен глубокий, более чем говорящий. Жаль, что перестали помнить историю свой малой родины. Придется напомнить.

Друзья мои, если бы вы внимательно как сегодня, что мне, безусловно, приятно, следили бы за сетями университета и тем, что мы делаем, то история с кленом и кленовым листом была бы понятна. Мы объясняли это не раз. Просто бережное отношение к памяти и истории сегодня не в моде. К тому же обращаю ваше внимание на то, что кленовый лист в виде бороды — это не официальное использование логотипа, равно как кленовый лист отдельно. Официальный логотип вуза в конце ролика самый последний. 

В пресс-службе университета прокомментировали смысл нового логотипа так: 

— Айдентика объединяет несколько смысловых элементов. Буква «Т» и лист клена (напоминающий о деревьях, посаженных возле исторического первого корпуса студентами и преподавателями, уходившими на фронт в 1941 году), объединенные в одну композицию, превращаются в портрет Льва Толстого. Шрифтовая часть, набранная рукописным начертанием, — отсылка к почерку великого писателя.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
логотиптульский педуниверситет

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Узловой мать убила двухлетнюю дочку: дело направлено в суд
В Узловой мать убила двухлетнюю дочку: дело направлено в суд
Заморозки в Центральной России сменятся проливными дождями
Заморозки в Центральной России сменятся проливными дождями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.