В Туле ищут очевидцев наезда велосипедиста на 74-летнюю женщину

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Накануне, 12 мая, около 16.30 на перекрёстке улиц Кирова и Баженова пожилую женщину сбил велосипедист, который скрылся с места происшествия. Пострадавшую, 74-летнюю пенсионерку, доставили домой случайные прохожие — молодой мужчина и девушка. Об инциденте Myslo рассказала дочь пострадавшей.

В травмпункте на улице Чаплыгина пенсионерке диагностировали перелом кости со смещением в районе плечевого сустава. Операция запланирована на ближайший четверг, так как требуется срочное восстановление подвижности руки.

Родственники пострадавшей обращаются ко всем свидетелям инцидента и тем, кто помог доставить её домой, с просьбой откликнуться и связаться с ними. Позвонить можно по телефону 8 963 934-61-87, Татьяна.