Въезд на парковку на площади Ленина со стороны Советской запретили

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 13 мая заехать на парковочное пространство и выехать с него можно только с Менделеевской.

С 13 мая проезд на парковку со стороны улицы Советской закрыт. Въезд и выезд будут осуществляться только с улицы Менделеевской. В настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков и изменению горизонтальной дорожной разметки согласно утвержденной схеме.

Как пояснили в администрации, это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения конфликта «пешеход-транспорт».

Работа парковочного пространства на площади Ленина возобновлена с 12 мая. Всего на ней размещено 263 машино-места.

Условия работы парковочного пространства: в будни с 8.00 до 19.00. Первые три часа — бесплатно, затем 100 рублей в час.