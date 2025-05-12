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Въезд на парковку на площади Ленина со стороны Советской запретили
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Въезд на парковку на площади Ленина со стороны Советской запретили

С 13 мая заехать на парковочное пространство и выехать с него можно только с Менделеевской.

С 13 мая проезд на парковку со стороны улицы Советской закрыт. Въезд и выезд будут осуществляться только с улицы Менделеевской. В настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков и изменению горизонтальной дорожной разметки согласно утвержденной схеме. 

Как пояснили в администрации, это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения конфликта «пешеход-транспорт». 

Работа парковочного пространства на площади Ленина возобновлена с 12 мая. Всего на ней размещено 263 машино-места.

Условия работы парковочного пространства: в будни с 8.00 до 19.00. Первые три часа — бесплатно, затем 100 рублей в час.

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Фотограф:
сегодня, в 16:01 +3
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