Из-за ДТП на Зеленстрое образовалась серьезная пробка

Фото Владимира Сундукова.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Днем 12 мая в Туле на проспекте Ленина столкнулись Chevrolet Lacetti, Volkswagen, Opel и Changan. Об этом Myslo сообщили очевидцы.

Из-за аварии образовалась серьезная пробка в обе стороны. Будьте внимательны.

UPD. Уточнены участники ДТП.