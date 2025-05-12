Из-за ДТП на Зеленстрое образовалась серьезная пробка

Днем 12 мая в Туле на проспекте Ленина столкнулись Chevrolet Lacetti, Volkswagen, Opel и Changan. Об этом Myslo сообщили очевидцы.
Из-за аварии образовалась серьезная пробка в обе стороны. Будьте внимательны.
UPD. Уточнены участники ДТП.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Днем 12 мая в Туле на проспекте Ленина столкнулись Chevrolet Lacetti, Volkswagen, Opel и Changan. Об этом Myslo сообщили очевидцы.
Из-за аварии образовалась серьезная пробка в обе стороны. Будьте внимательны.
UPD. Уточнены участники ДТП.
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