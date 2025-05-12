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Из-за ДТП на Зеленстрое образовалась серьезная пробка
Фото Владимира Сундукова.

Из-за ДТП на Зеленстрое образовалась серьезная пробка

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Днем 12 мая в Туле на проспекте Ленина столкнулись Chevrolet Lacetti, Volkswagen, Opel и Changan. Об этом Myslo сообщили очевидцы. 

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Из-за аварии образовалась серьезная пробка в обе стороны. Будьте внимательны.

UPD. Уточнены участники ДТП.

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сегодня, в 15:56 +1
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