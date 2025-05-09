Дмитрий Миляев возложил цветы к воинским мемориалам

Губернатор Дмитрий Миляев вместе с ветеранами возложил цветы и гирлянды к Вечному огню Мемориального комплекса «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» на площади Победы в Туле.
Также состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Защитникам Родины» на аллее СВО на территории городского кладбища № 5 в Туле.
В мероприятиях приняли участие ветераны, представители Правительства региона, Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, силовых ведомств, суворовцы, кадеты и др.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.