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В Заокском районе открыли памятный знак экипажу самолёта Су-2, сбитого осенью 1941 года

В Заокском районе открыли памятный знак экипажу самолёта Су-2, сбитого осенью 1941 года

Памятные мероприятия состоялись 8 мая на территории бывшей деревни Болынтово.

Гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова.

«Это историческое мероприятие проходит в канун 80-летия Великой Победы. Мы обязаны сохранить память о миллионах погибших, среди которых и наши деды, прадеды. Многие не вернулись с войны, многие числятся пропавшими без вести. Сегодня, к сожалению, в стране осталось всего около семи тысяч ветеранов, участвовавших в боевых действиях, и чуть более шестидесяти — в нашем регионе», - сказала Ольга Гремякова.

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Она отметила важность работы поисковых отрядов, которые продолжают устанавливать имена погибших и обстоятельства их гибели.

«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Нам предстоит большая работа по передаче исторической памяти молодому поколению. Это нужно не мёртвым — это нужно живым. Сегодняшняя Европа пытается умалить подвиг советского народа, но мы должны помнить: мы — наследники победителей, освободивших весь мир от фашизма», - подчеркнула заместитель председателя правительства.

Ольга Гремякова поблагодарила всех, кто причастен к восстановлению исторической правды, и отдельно отметила исследовательскую работу Сергея Владимировича Глушкова, благодаря которой стало возможным установить место падения самолёта и увековечить память о его экипаже.

Памятный знак открыли и благодаря работе местных жителей, поисковиков и специалистов Научно-исследовательского центра современной истории. В 2017 году команда начала поисковые работы, в результате которых было установлено примерное место гибели экипажа и модель самолёта. 

Упавший самолет был собран на предприятии ПАО «ДНПП». До войны производство называлось - авиационный завод № 207.

Панихиду по павшим воинам провели иереи Константин Казаков и Андрей Жиглов.

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Сюжет: День Победы-2025
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