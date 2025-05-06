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Инфляция в Тульской области составила 9,6%: люди стали реже покупать электронику и посещать кафе
Фото из архива Myslo

Инфляция в Тульской области составила 9,6%: люди стали реже покупать электронику и посещать кафе

Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

В марте уровень потребительской активности в Центральной России снизился. Одной из причин стало снижение спроса на отдельные категории непродовольственных товаров. В Тульской области инфляция составила 9,6% против 10,3% в целом по России.

Из-за высоких ставок по кредитам снизился спрос на товары для ремонта, мебель, бытовую технику и электронику. Посещаемость кафе и ресторанов сократилась, а спрос на продукты и повседневные товары – увеличился, в том числе из-за аномально теплой погоды. 

Из-за высоких кредитных ставок и цен на новые автомобили россияне реже стали брать автокредиты. В феврале приток средств населения на срочные вклады был более умеренным после активного роста месяцем ранее, отметили в тульском отделении Банка России.

Об основных экономических трендах рассказывает доклад Банка России «Региональная экономика». В нём специалисты комментируют деловую и инвестиционную активность бизнеса, покупательскую способность и ситуацию в аграрном секторе.

Важным источником информации для доклада является мониторинг порядка 15 тыс. предприятий. В опросе участвуют около 150 предприятий, расположенных в Тульской области. Данные доклада учитываются при принятии решения по ключевой ставке. Напомним, 25 апреля было решено сохранить её на уровне 21% годовых.

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