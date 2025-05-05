В Туле художники завершили масштабный мурал в честь Дня Победы

Фото Дмитрия Дзюбина.

Самое большое граффити в городе было выполнено по заказу городской администрации.

На Красноармейском проспекте, 7 художники закончили самое большое граффити в Туле: 48 метров в высоту, 16 — в длину.

Специалисты работали командой из трех человек в течение двух недель. Мурал назвали «Радость Победы».

«Сильно впитывающая поверхность, дожди, ветра пытались нам помешать, но мы сильнее. Около 48 метров в высоту и полтонны красок и грунтовок были использованы при выполнении росписи», — рассказали художники.

Один из авторов, Дмитрий Diaz, рассказал Myslo, что инициатива нарисовать там граффити к 80-летию Победы принадлежала администрации. Дмитрий подготовил эскиз, и работа закипела.