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В Туле художники завершили масштабный мурал в честь Дня Победы
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле художники завершили масштабный мурал в честь Дня Победы

Самое большое граффити в городе было выполнено по заказу городской администрации.

На Красноармейском проспекте, 7 художники закончили самое большое граффити в Туле: 48 метров в высоту, 16 — в длину. 

Специалисты работали командой из трех человек в течение двух недель. Мурал назвали «Радость Победы».

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«Сильно впитывающая поверхность, дожди, ветра пытались нам помешать, но мы сильнее. Около 48 метров в высоту и полтонны красок и грунтовок были использованы при выполнении росписи», — рассказали художники. 

Один из авторов, Дмитрий Diaz, рассказал Myslo, что инициатива нарисовать там граффити к 80-летию Победы принадлежала администрации. Дмитрий подготовил эскиз, и работа закипела. 

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