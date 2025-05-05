Мастер спорта Тамара Овсянникова рассказала, где можно позаниматься спортивным ориентированием в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo побывал на занятии и поговорил с Тамарой Дмитриевной — за плечами профессионала более 54 лет работы в области физкультуры.

30 апреля в Белоусовском парке прошло занятие по спортивному ориентированию для детей и подростков. Планам юных спортсменов не помешали ни накрапывающий дождик, ни прохладный ветер.

Руководит подготовкой Тамара Дмитриевна Овсянникова — мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, тренер-преподаватель спортшколы «Юность». Из овсянниковской школы вышло более 20 мастеров спорта, 10 кандидатов в мастера спорта, а 140 спортсменов получили массовые разряды.

— Да, спортсмен должен быть готов и к непогоде, — улыбается Тамара Дмитриевна. — Это экстрим! Бывает, даже снег идет — и никуда ты от этого не денешься.

Думаю, мое занятие спортом — это судьба. Это моя натура — ей необходимо движение.

Началось все с дворовых игр, потом в школе были интересные уроки физкультуры — учитель увлек лыжами. Так как я была физически развита, меня пригласили в секцию по лыжному спорту — занималась у Ларисы Романовны Тюриковой. Так и пошло.

Я пробовала и велосипед, и легкую атлетику, и игровые виды спорта. А спортивным ориентированием занялась во времена работы преподавателем физкультуры в вузе — в годах 1970-х.

Спорт, как говорит сама Тамара Дмитриевна, давно стал образом ее жизни: просто так остановиться уже не получится. Несмотря на возраст (77 лет!) атлетка продолжает выступать на чемпионатах мира и России.

— Я занимаюсь этим не ради тщеславия, — объясняет женщина. — У меня есть опыт крупных стартов, поэтому я могу что-то передать будущему поколению. Воспитывать надо все равно примером. И тренер, как никто другой, должен транслировать силу тела и духа.

В «Юности» каждый может попробовать интересующий его вид спорта, причем абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать, это предоставить необходимый пакет документов и — самое главное! — просто прийти на занятие.

— Мы набираем детей в возрасте от шести лет и до бесконечности, — рассказывает Тамара Овсянникова. — Начать можно в любом возрасте. Главное — это желание попробовать себя, интерес к спорту.

Подростки и студенты сейчас практически не приходят — очень заняты учебой. Конечно, сейчас без образования никуда, но развитие человека должно быть сбалансированным — не забывайте и про физическую подготовку! К тому же занятия в команде способствуют социальному развитию — дети здесь общаются, делятся интересами.

7 апреля Тамара Дмитриевна побывала на личном приеме у губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Она представила ряд предложений по развитию массового спорта в регионе и особенно отметила необходимость продвижения спортивного ориентирования.

— Так и начала: «В здоровом теле — здоровый дух», — продолжает спортсменка. — Если мы говорим о масштабной и продолжительной работе, о введении спорта в повседневную жизнь, начинать надо с детей. Думаю, губернатор принял во внимание мой опыт и рвение, так что я надеюсь, что мои слова произвели на него впечатление.

Мне хотелось бы, чтобы спорт стал подспорьем для развития душевных отношений между людьми, как раньше, — от общения друг с другом была эмоциональная подпитка.

По поручению губернатора спортивное ориентирование будет включено в спартакиаду муниципалитетов, а также в план мероприятий регионального проекта «Активное долголетие».

Хотите заниматься спортивным ориентированием? Вам в спортивную школу олимпийского резерва «Юность»: