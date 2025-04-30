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Тульские приставы подняли с трёхметровой глубины детали разбившегося истребителя ЛА-5
Фото УФССП по Тульской области.

Тульские приставы подняли с трёхметровой глубины детали разбившегося истребителя ЛА-5

Находка позволит воссоздать историю героического экипажа.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Тульской и Орловской областям совместно с отрядами добровольцев «Красноармеец» и «Поиск» работали на территории Новосильского района в рамках весенней экспедиции по «Вахте Памяти».

Им удалось поднять с трёхметровой глубины детали разбившегося боевого самолёта ЛА-5: фрагменты мотора, приборов и частей шасси.

Одним из важных результатов экспедиции стала находка номера двигателя самолёта, благодаря которому теперь появится возможность восстановить историю погибшего экипажа.

Ранее неподалёку был найден ремешок с надписью фамилии «Журова», предположительно принадлежавший женщине-лётчику, входившей в состав экипажа. Дальнейшие исследования позволят подтвердить или опровергнуть эту версию.

Поисковая работа продолжается. Ожидается, что новые открытия дадут дополнительную информацию о судьбах советских лётчиков, отдавших жизни за Родину в боях Великой Отечественной войны.

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