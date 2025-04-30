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Бандиты не спасли: вымогатель из Кимовска отправится в колонию строгого режима

Бандиты не спасли: вымогатель из Кимовска отправится в колонию строгого режима

Приговор огласил межрайонный суд.

В Кимовске ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель признан виновным в вымогательстве, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента Тульской области.

Судом установлено, что 8 февраля обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых. В какой-то момент мужчина поругался с одним из товарищей и заявил, что тот должен вручить ему 15 000 рублей. А если денег не будет, утверждал обвиняемый, тогда с потерпевшим будут разговаривать некие «серьезные бандиты».

Потерпевший испугался столь весомой угрозы и поспешил отдать требуемые деньги. После чего отправился в отдел полиции и написал заявление.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы. 

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