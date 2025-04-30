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Директор Клиники Комаровой знает все о ANTI-AGE*, тенденциях индустрии и уверена, что профилактическое посещение косметолога сегодня — это инвестиция в завтра, в будущее.

Косметолог — это призвание (искусство) или профессия и почему?

— Когда на прием приходит женщина и просит «сделайте меня красивой», я слышу другое — «верните мне уверенность». Настоящий косметолог должен быть немножко психологом, немного художником и обязательно — перфекционистом. Помню случай: пациентка после развода буквально закрыла лицо руками: «Доктор, я стала некрасивой». Мы начали с массажа и светотерапии, а через полгода она пришла без макияжа — впервые за 20 лет. Вот ради таких моментов я работаю.

Какие тренды сейчас популярны в Туле?

— Интересный парадокс! С одной стороны — запрос на «лисьи глазки» и объемные губы, с другой — тотальное желание выглядеть естественно, светиться здоровьем. Еще один тренд — процедуры с долгосрочным результатом: лазерная эпиляция, нитевой лифтинг, смас-лифтинг, трихопигментация — сделал и забыл! Когда по утрам вы перестаете искать правильный ракурс, а перед выходом к бассейну хвататься за бритву.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Насколько клиника следит за новинками в мире косметологии и какими передовыми технологиями гордится на данный момент?

— В нашей клинике действует простое правило: мы внедряем не просто новое, а доказано эффективное. Каждый месяц моя команда изучает российские и международные исследования, принимает участия в профильных конференциях, и как только на рынок выходит интересная новинка выносит это на общее обсуждение. Но принимаем только те технологии, которые прошли «испытание временем» в ведущих клиниках мира.

Из прогрессивных технологий я выделю:

Нити APTOS HAMICA — на мой взгляд, революция в нитевом лифтинге. Это следующий уровень биомеханического омоложения — нити с уникальным насечками в форме «ёлочки», которые обеспечивают 360-градусную поддержку тканей, а так как они пропитаны гиалуроной кислотой после введения к кожу в течение 6 месяцев вы получается постоянную биоревитализацию. Для пациентов 35-50 лет это идеальная альтернатива хирургии.

— на мой взгляд, революция в нитевом лифтинге. Это следующий уровень биомеханического омоложения — нити с уникальным насечками в форме «ёлочки», которые обеспечивают 360-градусную поддержку тканей, а так как они пропитаны гиалуроной кислотой после введения к кожу в течение 6 месяцев вы получается постоянную биоревитализацию. Для пациентов 35-50 лет это идеальная альтернатива хирургии. Наше новое сотрудничество с научно-лабораторным комплексом , который специализируется на высокоточных исследованиях методом хромато-масс-спектрометрии. Это уникальные чекапы, например, для снижения веса, для оценки гормонального состояния, для повышения активности и работоспособности. И уже наши врачи уже отметили, что пациенты с индивидуальными программами на основе анализов достигают результатов от косметологических процедур быстрее и результат более длительный.

, который специализируется на высокоточных исследованиях методом хромато-масс-спектрометрии. Это уникальные чекапы, например, для снижения веса, для оценки гормонального состояния, для повышения активности и работоспособности. И уже наши врачи уже отметили, что пациенты с индивидуальными программами на основе анализов достигают результатов от косметологических процедур быстрее и результат более длительный. Новый уход RHEA «безупречная архитектура лица»: разглаживающий эффект «ботокса» для лба и век, эффект филлеров для скул и губ, антигравитационный эффект нитевого лифтинга для линии подбородка и шеи.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть ли в косметологии понятие «опоздали» или начать заботиться о себе никогда не поздно?

— В профессиональной косметологии не существует такого понятия как «опоздать с уходом». Это важный момент, который я всегда подчеркиваю своим пациентам. Начать заботиться о своей коже можно и нужно в любом возрасте, потому что современные технологии позволяют добиваться значительных улучшений даже в самых сложных случаях.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кожа — удивительный орган, сохраняющий способность к восстановлению на протяжении всей жизни. Даже в зрелом возрасте в ней остаются стволовые клетки, которые можно активировать с помощью грамотно подобранных процедур. В своей практике я видела потрясающие результаты у пациентов разного возраста — от 20 до 80 лет. Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода.

Современная косметология предлагает огромный арсенал методов для возрастной коррекции. Если раньше при выраженных возрастных изменениях действительно могли помочь только хирургические методы, то сегодня у нас есть эффективные неинвазивные альтернативы. Например, смас-лифтинг прекрасно подтягивает кожу, а лазерные технологии работают с качеством кожи на глубоком уровне.

Особенно хочу отметить психологический аспект. Многие мои пациентки зрелого возраста признаются, что после начала профессионального ухода они не просто видят изменения в зеркале — они начинают чувствовать себя по-другому. Появляется уверенность, желание ухаживать за собой, открываться миру. Это не просто косметический эффект — это качественное изменение жизни.

Конечно, подход к уходу в разном возрасте будет отличаться. Если в 20-30 лет мы делаем акцент на профилактике, то после 40-50 уже работаем с конкретными возрастными изменениями. Но в любом случае, даже если вы никогда раньше не занимались своей кожей профессионально — начать никогда не поздно. Главное — сделать это под руководством опытного специалиста, который подберет оптимальную программу с учетом всех особенностей.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Верно ли, что качественная косметология — это уровень не для среднего класса? Насколько услуги косметолога доступны и как часто надо посещать косметолога?

— Сегодня профессиональный уход за кожей доступен разным бюджетам — важно лишь правильно подобрать процедуры, именно поэтому я рекомендую начинать с консультации косметолога. Помимо того, что он подберет процедуру, эффективную именно для вашей ситуации, а взять хотя бы в пример носогубную складку: мы можем работать с ней минимум 6 разными способами и все зависит от причины ее появления, то, что подошло подруге может быть совсем неэффективно для вас. Отсюда берутся случаи «деньги потратила — результат не увидела». Также, я активно назначаю анализы — сейчас очень много пациентов с анемией, сниженным уровнем белка, нарушением гормонального уровня — казалось бы причем тут процедуры? Плохая заживляемость, низкая эффективность процедур, направленных на стимуляцию коллагена, пигментация, от которой не получается избавиться, малоэффективные сеансы лазерной эпиляции — это то, с чем можно столкнуться, когда организм находится в дефицитах, именно поэтому я часто рекомендую начинать с восстановления сна, физической активности и питания — того, что ничего не стоит, но дает большие результаты.

Ваш главный совет по уходу?

— Крем с SPF каждый день — палочка выручалочка от большинства неприятностей на коже.

И помните: настоящее омоложение начинается с улыбки. Попробуйте прямо сейчас — вот увидите, сразу станет легче!

Тула, ул. Демонстрации, 137.

пр. Ленина, 81, этаж 2.

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

*ANTI-AGE с английского — «антивозрастной», «против старения».