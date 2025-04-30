Как будут работать отделения МРЭО в майские выходные

График работы отделений МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области в период времени с 1 по 9 мая.
Выходные дни: 1, 2, 8, 9 мая.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45.
3 и 10 мая:
Отделение № 1 (192 км автодороги М-2 «Крым») с 9.00 — 16.45 тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17.
Отделение № 6 (г. Алексин, ул. Кутузова, 7) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48753) 6-30-05.
Отделение № 8 (г. Ефремов, Тульское шоссе, 139) с 8.00 — 15.45 тел. 8 (48741) 6-25-73.
Отделение № 9 (г. Киреевск, ул. Дорожников, 5) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48754) 6-09-26.
Отделение № 10 (г. Новомосковск, Узловский проезд, 5) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48754) 6-09-26.
Отделение № 11 (г. Суворов, Строителей, 2) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48763) 2-60-03.
4 мая с 9.00 — 16.45:
Отделение № 7 (г. Донской, ул. Заводская, 1-а) тел. 8 (48746) 5-39-15.
Отделение № 12 (г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19 А) тел. 8 (48751) 6-08-92.
5 мая с 9.00 — 18.00:
Отделение № 7 (г. Донской, ул. Заводская, 1-а), тел. 8 (48746) 5-39-15 тел. 8-487-46- 5-39-15.
Отделение № 12 (г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а), тел. 8 (48751) 6-08-92.
6 и 7 мая
Отделение № 1 (192 км автодороги М-2 «Крым») с 9.00 — 18.00 тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17.
Отделение № 6 (г. Алексин, ул. Кутузова, 7) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48753) 6-30-05.
Отделение № 7 (г. Донской, ул. Заводская, 1-а) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48746) 5-39-15.
Отделение № 8 (г. Ефремов, Тульское шоссе, 139) с 8.00 — 17.00 тел. 8 (48741) 6-25-73.
Отделение № 9 (г. Киреевск, ул. Дорожников, 5) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48754) 6-09-26.
Отделение № 10 (г. Новомосковск, Узловский проезд, 5) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48762) 6-79-70.
Отделение № 11 (г. Суворов, Строителей, 2) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48763) 2-60-03.
Отделение № 12 (г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19 А) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48751) 6-08-92.