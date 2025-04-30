  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как будут работать отделения МРЭО в майские выходные - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как будут работать отделения МРЭО в майские выходные
Фото из архива Myslo.

Как будут работать отделения МРЭО в майские выходные

Публикуем график работы.

График работы отделений МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области в период времени с 1 по 9 мая.
 
Выходные дни: 1, 2, 8, 9 мая.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45. 
 
3 и 10 мая:
 
 Отделение № 1 (192 км автодороги М-2 «Крым») с 9.00 — 16.45 тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17.
Отделение № 6 (г. Алексин, ул. Кутузова, 7) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48753) 6-30-05.
 Отделение № 8 (г. Ефремов, Тульское шоссе, 139) с 8.00 — 15.45 тел. 8 (48741) 6-25-73. 
Отделение № 9 (г. Киреевск, ул. Дорожников, 5) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48754) 6-09-26.
Отделение № 10 (г. Новомосковск, Узловский проезд, 5) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48754) 6-09-26.
Отделение № 11 (г. Суворов, Строителей, 2) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48763) 2-60-03.   
 
4 мая с 9.00 — 16.45:
 
Отделение № 7 (г. Донской, ул. Заводская, 1-а) тел. 8 (48746) 5-39-15.
Отделение № 12 (г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19 А) тел. 8 (48751) 6-08-92.
 
5 мая с 9.00 — 18.00:
 
Отделение № 7 (г. Донской, ул. Заводская, 1-а), тел. 8 (48746) 5-39-15 тел. 8-487-46- 5-39-15.
Отделение № 12 (г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а), тел. 8 (48751) 6-08-92.
 
6 и 7 мая 
 
Отделение № 1 (192 км автодороги М-2 «Крым») с 9.00 — 18.00 тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17.
Отделение № 6 (г. Алексин, ул. Кутузова, 7) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48753) 6-30-05.
Отделение № 7 (г. Донской, ул. Заводская, 1-а) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48746) 5-39-15.
Отделение № 8 (г. Ефремов, Тульское шоссе, 139) с 8.00 — 17.00 тел. 8 (48741) 6-25-73.
Отделение № 9 (г. Киреевск, ул. Дорожников, 5) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48754) 6-09-26.
Отделение № 10 (г. Новомосковск, Узловский проезд, 5) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48762) 6-79-70.
Отделение № 11 (г. Суворов, Строителей, 2) с 9.00 — 16.45 тел. 8 (48763) 2-60-03.
Отделение № 12 (г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19 А) с 9.00 — 18.00 тел. 8 (48751) 6-08-92.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
график работыГАИмайские праздники

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские приставы подняли с трёхметровой глубины детали разбившегося истребителя ЛА-5
Тульские приставы подняли с трёхметровой глубины детали разбившегося истребителя ЛА-5
В Тульской области в ночь с 8 на 9 мая усилят охрану воинских захоронений
В Тульской области в ночь с 8 на 9 мая усилят охрану воинских захоронений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.