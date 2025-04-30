Как будут работать отделения МРЭО в майские выходные

Фото из архива Myslo.

График работы отделений МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области в период времени с 1 по 9 мая.

Выходные дни: 1, 2, 8, 9 мая.

Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45.