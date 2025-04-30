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В Тульской области в ночь с 8 на 9 мая усилят охрану воинских захоронений
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в ночь с 8 на 9 мая усилят охрану воинских захоронений

Для поддержания порядка власти привлекут сотрудников полиции, казаков и народных дружинников.

В правительстве Тульской области обсудили безопасность памятных мест региона во время празднования Дня Победы — 8 и 9 мая.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил обеспечить охрану порядка круглосуточно. Для этого выделят специальные патрули, которые будут следить за всеми памятниками и мемориалами в регионе. Всего таких объектов около 860. Многие места оборудуют камерами видеонаблюдения. 

Особое внимание уделят воинским захоронениям и мемориалам вблизи населенных пунктов, вечным огням, огням памяти, а также объектам культурного наследия. 

Для поддержания порядка привлекут сотрудников полиции, казаков, частных охранников и народных дружинников. Руководители районов получат регулярные отчёты от патрулей о состоянии памятников. Созданы дополнительные рабочие команды, готовые быстро устранять нарушения чистоты и порядка.

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