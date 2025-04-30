В Тульской области в ночь с 8 на 9 мая усилят охрану воинских захоронений

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Для поддержания порядка власти привлекут сотрудников полиции, казаков и народных дружинников.

В правительстве Тульской области обсудили безопасность памятных мест региона во время празднования Дня Победы — 8 и 9 мая.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил обеспечить охрану порядка круглосуточно. Для этого выделят специальные патрули, которые будут следить за всеми памятниками и мемориалами в регионе. Всего таких объектов около 860. Многие места оборудуют камерами видеонаблюдения.

Особое внимание уделят воинским захоронениям и мемориалам вблизи населенных пунктов, вечным огням, огням памяти, а также объектам культурного наследия.

Для поддержания порядка привлекут сотрудников полиции, казаков, частных охранников и народных дружинников. Руководители районов получат регулярные отчёты от патрулей о состоянии памятников. Созданы дополнительные рабочие команды, готовые быстро устранять нарушения чистоты и порядка.