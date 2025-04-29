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В Тульской области выросло количество объектов индивидуального жилищного строительства
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области выросло количество объектов индивидуального жилищного строительства

Жители области проявляют интерес к домовладениям, особенно к загородной недвижимости.

За I квартал 2025 года в Тульской области на государственный кадастровый учет поставлено 2169 объектов индивидуального жилищного строительства. Общая площадь застройки составила 241 380 кв. м.

Из общего количества домов 1235 составили одноэтажные дома, двухэтажных домов — 910, остальные — трехэтажные. Об этом сообщает Управление Росреестра по Тульской области.

Напомним, что до 1 марта 2031 года поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности можно по закону о «дачной амнистии» на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Не требуются разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

— Спрос на объекты индивидуального жилищного строительства остается достаточно высоким и только продолжает расти. Жители области проявляют интерес к домовладениям, особенно к загородной недвижимости. Стоит отметить, что за аналогичный период 2024 года на государственный кадастровый учет поставлено только 1584 объекта индивидуального жилищного строительства, — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

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сегодня, в 07:40 0
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