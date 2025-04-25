Стали известны подробности массового ДТП на Октябрьской в Туле

Сегодня утром, примерно в 7.40, на улице Октябрьской в Туле произошла массовая авария с участием шести автомобилей: двух Hyundai Solaris, Skoda, Volkswagen, Renault и BMW.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадал 50-летний водитель Renault. С травмами его госпитализировали.

«Сейчас в месте ДТП движение частично затруднено, через минут 10-15 оно будет полностью восстановлено», — отметили в ГАИ.

Как сообщает телеграм-канал «Автохамы и ДТП Тула», сначала столкнулись Volkswagen и Renault. Водители выставили знаки и решили оформиться без вызова ДПС. В тот момент в них влетел белый Hyundai, затем Skoda, еще один Hyundai и BMW. Один из автомобилей сбил стоявшего рядом с машиной водителя Renault.