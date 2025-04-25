Водолазы обследуют дно водоемов в Тульской области

В Тульской области идет подготовка к купальному сезону. В официально разрешенных для купания местах, оборудованных спасательными постами, медицинскими пунктами, средствами для оказания первой помощи, предварительно тщательно обследуется и очищается дно водоемов.
Водолазы специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тульской области и Областной поисково-спасательной службы продолжают обследовать региональные пляжи.
Требования к околоводным местам отдыха предусматривают обязательное проведение водолазного обследования, очистку дна акватории пляжа на глубине до 2 метров в границах заплыва.
Сотрудники ведомств обследуют территории всех запланированных к открытию пляжей: поднимают со дна мусор, ветки и другие опасные для жизни и здоровья отдыхающих предметы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, к началу купального сезона все водолазные работы по подготовке пляжных водоемов будут завершены.