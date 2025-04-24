В Тульской области стартовал проект «Добро в село»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это акция, в рамках которой волонтеры-медики вместе с медицинскими специалистами выезжают в отдаленные ФАПы.

В этом году восемь выездов медиков в Веневский, Киреевский, Узловский, Алексинский, Ефремовский районы и село Спасское Новомосковска пройдут с апреля по ноябрь.

Проект «Добро в село» стартовал в Щекинском районе. Медицинские работники обследовали жителей деревни Шевелевка, включая посещение маломобильных жителей на дому. Волонтеры-медики помогали медицинскому персоналу в проведении диагностических процедур, поделились с жителями рекомендациями по сохранению активности и здоровья на долгие годы. Также привели в порядок территорию ФАПа — убрали листву, подмели дорожки и вывезли мусор.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин отметил, что особое внимание уделяется улучшению доступности медицинской помощи для жителей удаленных населенных пунктов.

— Для прохождения флюорографии и маммографии в деревню Шевелевку прибыл передвижной флюорограф Щекинской больницы. Медкомплекс приобретен по поручению губернатора Дмитрия Миляева. Мы уделяем особое внимание повышению доступности медицинской помощи для сельских жителей. Акция «Добро в село» — серьезное подспорье в этой работе, — добавил Сергей Мухин.

Напомним, что повышение доступности медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».