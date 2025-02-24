Тульская таможня приняла первые фуры с электронными навигационными пломбами

Отследить маршрут и полностью исключить незаконный доступ в отсек с грузами — на это способны новые электронные навигационные пломбы (ЭНП) на основе ГЛОНАСС.

Первые шесть машин с ЭНП, груженые слабоалкогольными напитками, уже прибыли на тульский таможенный пост. На таможне пломбы были деактивированы.

Электронные навигационные пломбы применяют при отправке российских и белорусских фур, которые перевозят алкоголь, табак, электронику, одежду и обувь. Пломбы позволяют отследить местонахождение машины и проконтролировать целостность грузов.