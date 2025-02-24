Ночь на 23 февраля стала самой холодной в Тульской области с начала года

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область пережила самую холодную ночь с начала 2025 года. Температура воздуха в ночь 23 февраля на опустилась до -18 градусов, рассказали синоптики тульского Гидрометцентра.

В целом февраль 2025 года называют самым холодным месяцем за всю текущую зиму. По словам синоптиков, он может войти в тройку самых сухих февралей XXI века.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что торопиться прощаться с зимой не стоит, потому что понижение температуры до -10…-13 °C еще возможно в марте на европейской территории России.