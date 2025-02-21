В Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных

Фото Артёма Жильцова.

Владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене.

С 3 по 31 марта в Тульской области будет проводиться месячник льготной стерилизации животных. В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене.

Как сообщает комитет ветеринарии региона, стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев.

Записать питомца на операцию можно в государственных учреждениях ветеринарии по следующим номерам: