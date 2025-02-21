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В тульской гимназии № 11 состоялся Урок Мужества

В тульской гимназии № 11 состоялся Урок Мужества

Учащиеся 6-го класса встретились с кавалером ордена Мужества, подполковником ВДВ в отставке Игорем Филипповым.

В преддверии Дня защитника Отечества в тульских школах прошли встречи с людьми, для которых этот праздник является профессиональным – участниками СВО, солдатами и офицерами запаса.

В гости к учащимся 6-го класса МБОУ ЦО «Гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских» пришёл заместитель директора МКУ «Сервисный центр г. Тулы» по благоустройству Игорь Филиппов.

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Игорь Владимирович – подполковник запаса, выпускник Тульского артучилища, более 20 лет отдал службе в ВДВ, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества. Он рассказал гимназистам о своём армейском прошлом, пожелал успешной учёбы и поздравил ребят с наступающим праздником.

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вчера, в 21:45 −1
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