В тульской гимназии № 11 состоялся Урок Мужества

В преддверии Дня защитника Отечества в тульских школах прошли встречи с людьми, для которых этот праздник является профессиональным – участниками СВО, солдатами и офицерами запаса.

В гости к учащимся 6-го класса МБОУ ЦО «Гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских» пришёл заместитель директора МКУ «Сервисный центр г. Тулы» по благоустройству Игорь Филиппов.

Игорь Владимирович – подполковник запаса, выпускник Тульского артучилища, более 20 лет отдал службе в ВДВ, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества. Он рассказал гимназистам о своём армейском прошлом, пожелал успешной учёбы и поздравил ребят с наступающим праздником.