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В Алексинском районе водитель Wildberries украл со склада часы
Фото из архива MySlo.

В Алексинском районе водитель Wildberries украл со склада часы

На мужчину завели уголовное дело.

В Алексинском районе в дежурную часть с заявлением о краже обратился представитель маркетплейса. Он сообщил, что из пищеблока со склада в деревне Новое Клейменово украли наручные часы стоимостью около 20 тысяч рублей. 

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили 40-летнего водителя маркетплейса. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Автор:
сегодня, в 15:04 +1
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