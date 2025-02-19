В Алексинском районе водитель Wildberries украл со склада часы

Фото из архива MySlo.

В Алексинском районе в дежурную часть с заявлением о краже обратился представитель маркетплейса. Он сообщил, что из пищеблока со склада в деревне Новое Клейменово украли наручные часы стоимостью около 20 тысяч рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили 40-летнего водителя маркетплейса. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.