Репортаж с массажного стола: стилист из Тулы Александр Рогов запустил новое шоу

Кадр из видео.

Накануне состоялась премьера нового шоу от российского стилиста из Тулы Александра Рогова — «Мятые новости». Вместе со звездным гостем он обсуждает несколько самых горячих инфоповодов недели. Делают они это в очень необычной атмосфере — на массажном столе. С каждой новостью массаж будет становиться все жестче.

Гостем первого выпуска стал коллега Рогова — стилист и блогер Гоша Карцев. Они обсудили номинацию Юры Борисова на премию «Оскар», посплетничали о том, как из-за Никиты Кологривого отменили съёмки, обсудили луки Иды Галич на парижской Неделе моды, «голый» наряд Бьянки Цензори на церемонии «Грэмми» и другие новости.

Выпуск можно посмотреть по ссылке.