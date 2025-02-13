Дмитрий Миляев посетил обновлённый корпус тульской гимназии № 11

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Тульской области осмотрел корпус «Центра образования – гимназии № 11 им. Александра и Олега Трояновских», в котором в январе завершился капремонт.

Глава региона отметил, что Тульская область – активный участник программ обновления образовательной инфраструктуры. По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» модернизированы 24 школы на сумму более 2,6 млрд рублей. Помимо капремонта зданий, школы получают новую мебель, оборудование, системы безопасности и т. д.

С 2025 года модернизация школьных систем образования будет проходить в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В ближайшие три года будет отремонтировано 37 школ, еще пять приведут в порядок за счет регионального бюджета.

Обновлённому зданию в текущем году исполняется 111 лет, раньше там находилась Ольгинская женская гимназия. В 2023 году корпус гимназии получил статус памятника истории регионального значения. Масштабный ремонт здесь прошёл впервые – после его завершения школа стала современным учебным пространством, сохранив свои исторические особенности.

– Планомерно продолжим приводить в порядок школы региона. Хотелось бы, чтобы в обновленном историческом здании ребята продолжили добиваться высоких достижений в учебе, – отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор побывал в пищеблоке, спортзале, кабинетах физики, английского языка и начальных классов. В школьном музее Дмитрий Вячеславович осмотрел экспозицию, посвященную истории гимназии, жизни школы во время Великой Отечественной войны и современным событиям.

В Центре детских инициатив главе региона представили работу членов школьного медиацентра «ЛингваТВ» над проектами по теме «Интервьюирование». Ребята взяли у губернатора короткое интервью для своего нового фильма.