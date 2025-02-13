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В 2016 году краснодарец зарезал пенсионерку в Мясново: убийцу заключили под стражу
Кадр из видео прокуратуры Тульской области

В 2016 году краснодарец зарезал пенсионерку в Мясново: убийцу заключили под стражу

Мужчина восемь лет скрывался от правоохранителей. В СИЗО он пробудет как минимум до 8 марта.

Житель Краснодарского края, обвиняемый в убийстве восьмилетней давности, заключён под стражу. Трагедия произошла в Мясново в мае 2016 года. По версии следствия, злоумышленник, заранее зная о том, что хозяйки не будет в доме, в котором он ранее делал ремонт, проник в жилище и хотел обокрасть женщину.

Но пенсионерка внезапно венрулась домой – тогда злодей напал на неё с ножом и убил. Покинув место происшествия, мужчина выехал за пределы Тульской области. Предварительное следствие по делу было возобновлено в феврале текущего года. Обвиняемый не признал свою вину.

С учетом позиции прокурора суд отправил его в СИЗО до 8 марта. Надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела осуществляет прокуратура Привокзального района Тулы.

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