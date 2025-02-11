Роспотребнадзор рассказал про топ-5 вирусов, которые циркулируют вокруг нас

Роспотребнадзор рассказал тулякам о вирусах. Санитарные врачи отметили, что информация не заменит консультацию врача. При появлении симптомов заболевания обратитесь к специалисту.

Топ-5 распространенных вирусов

Риновирус (Rhinovirus). Чемпион по вызову насморка

Что вызывает: острые респираторные инфекции (ОРИ), в основном насморк, заложенность носа, боль в горле, кашель.

Как распространяется: воздушно-капельным путем (при кашле, чихании) и контактным путем (через зараженные поверхности).

Как защититься: часто мойте руки с мылом, избегайте касания лица грязными руками, регулярно проветривайте помещение, используйте одноразовые салфетки при кашле и чихании.

Риновирусная инфекция хотя и неприятна, но редко вызывает серьезные осложнения. Главное — соблюдать гигиену и дать организму отдохнуть.

Вирус гриппа (Influenza virus). Зимний гость, которого лучше не ждать

Грипп — острое респираторное заболевание, характеризующееся высокой температурой, ознобом, головной болью, мышечными болями, кашлем и слабостью.

Как распространяется: воздушно-капельным путем.

Как защититься: вакцинируйтесь, часто мойте руки, носите маски в общественных местах, избегайте контактов с больными людьми.

Аденовирус (Adenovirus). Универсальный «солдат» ОРВИ

Симптомы: насморк, боль в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление глаз), лихорадка, диарея. Аденовирусные инфекции часто встречаются у детей. Соблюдение правил гигиены — лучшая защита.

Как распространяется: воздушно-капельным, контактным и фекально-оральным путем.

Как защититься: часто мойте руки с мылом, не касайтесь лица грязными руками, пейте кипяченую или бутилированную воду, тщательно мойте фрукты и овощи.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) (Respiratory Syncytial Virus, RSV). Опасность для самых маленьких

Острые респираторные инфекции особенно опасны для новорожденных и маленьких детей. Может вызывать бронхиолит (воспаление мелких дыхательных путей) и пневмонию.

Как распространяется: воздушно-капельным и контактным путем.

Как защититься: часто мойте руки с мылом, избегайте контактов с больными людьми, особенно с новорожденными и маленькими детьми, ограничьте посещение мест скопления людей с маленькими детьми в период эпидемий.

Вирус парагриппа (Parainfluenza viruses). Еще один виновник простуды

Что вызывает: острые респираторные инфекции, включая ларингит (воспаление гортани), круп (стеноз гортани), бронхит и пневмонию, особенно у детей. Вирусы парагриппа часто вызывают «лающий» кашель у детей. При появлении такого кашля необходимо обратиться к врачу.

Как распространяется: воздушно-капельным и контактным путем.

Как защититься: часто мойте руки с мылом, избегайте контактов с больными людьми, проводите влажную уборку и проветривание помещений.

Что делать для укрепления иммунитета?