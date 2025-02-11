Где в Туле не будет света 12 февраля

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2, 8-а,
- ул. К. Либкнехта, 2-22 (счётн.), 1-21 (нечётн.), 2-а, 13-б, 26/1, 28-а,
- ул. Р. Люксембург, 10, 11-б, 13,
- ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1, 1-а, 3, 8-а,
- ул. П. Морозова, 22-60 (чётн.), 1-21, 27-39 (нечётн.),
- пер. Репина, 42, 44,
- ул. Газовая, 57, 59,
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 20-72 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 2-8 (чётн.),
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
- ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.),
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.),
- ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
- ул. Курская, 20-26 (чётн.), 20-в, 22-б,
- ул. Луначарского 139, 141,
- ул. Кирова 29,
- ул. Ложевая 125, 125-а,
- ул. Марата 31,
- ул. Гармонная 28,
- ул. Рязанская 3л,
- Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- 2-й Клинской пр-д 4, 6, 8, 12,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 2-а, 2-б,
- 4-й Клинской пр-д, 14а,
- Одоевское шоссе, 1, 1а, 1б, 7б, 9-а, 36.