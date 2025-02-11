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Где в Туле не будет света 12 февраля

Где в Туле не будет света 12 февраля

Публикуем список адресов.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2, 8-а,
  • ул. К. Либкнехта, 2-22 (счётн.), 1-21 (нечётн.), 2-а, 13-б, 26/1, 28-а,
  • ул. Р. Люксембург, 10, 11-б, 13,
  • ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1, 1-а, 3, 8-а,
  • ул. П. Морозова, 22-60 (чётн.), 1-21, 27-39 (нечётн.),
  • пер. Репина, 42, 44,
  • ул. Газовая, 57, 59,
  • ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 20-72 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-8 (чётн.),
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
  • ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.), 
  • ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.),
  • ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
  • ул. Курская, 20-26 (чётн.), 20-в, 22-б,
  • ул. Луначарского 139, 141,
  • ул. Кирова 29,
  • ул. Ложевая 125, 125-а,
  • ул. Марата 31,
  • ул. Гармонная 28,
  • ул. Рязанская 3л,
  • Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • 2-й Клинской пр-д 4, 6, 8, 12,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 2-а, 2-б,
  • 4-й Клинской пр-д, 14а,
  • Одоевское шоссе, 1, 1а, 1б, 7б, 9-а, 36.

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