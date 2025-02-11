Туляк поленился открыть новую категорию водительских прав и получил уголовный штраф

Фото Артёма Жильцова

Но расставаться с деньгами мужчина не спешил – пришлось вмешаться приставам.

Сотрудниками ДПС в Веневе остановили для проверки документов грузовик с прицепом. Управлявший машиной мужчина предъявил водительское удостоверение, которое оказалось поддельным.

Сам водитель рассказал, что имеет удостоверение на управление грузовиком, но не имеет права садиться за руль большегруза с прицепом. Из-за смены работы ему понадобилось водительское удостоверение категории «СЕ», поэтому он купил фальшивый документ в Интернете.

Суд признал водителя виновным в использовании поддельных документов и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил к судебным приставам. Сотрудники ведомства уведомил осужденного о последствиях уклонения от исполнения решения суда, после чего он полностью оплатил штраф.