В Выставочном зале откроется выставка картин актрисы Лидии Вертинской

Известная актриса, необычный художник, супруга и муза популярного исполнителя Александра Вертинского – все это о Лидии Вертинской Впервые туляки смогут увидеть ее графические работы в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.
Выставка «Лидия Вертинская. Графика» – передвижная. Она организована Благотворительным фондом актеров при содействии Национального фонда поддержки правообладателей совместно с дочерью художницы, народной артисткой РСФСР Анастасией Вертинской.
Главной темой творчества Лидии Владимировны была природа, а любимой техникой – линогравюра. Выставку уже увидели в Шуе, Иванове, Владикавказе, Архангельске.
В Туле презентация состоится 13 февраля в 16.00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+, телефон для справок: 8(4872)56-09-92.