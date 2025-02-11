В Выставочном зале откроется выставка картин актрисы Лидии Вертинской

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

В экспозицию вошло более 40 картин: пейзажи и натюрморты, созданные в 60-80 годах прошлого века.

Известная актриса, необычный художник, супруга и муза популярного исполнителя Александра Вертинского – все это о Лидии Вертинской Впервые туляки смогут увидеть ее графические работы в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

Выставка «Лидия Вертинская. Графика» – передвижная. Она организована Благотворительным фондом актеров при содействии Национального фонда поддержки правообладателей совместно с дочерью художницы, народной артисткой РСФСР Анастасией Вертинской.

Главной темой творчества Лидии Владимировны была природа, а любимой техникой – линогравюра. Выставку уже увидели в Шуе, Иванове, Владикавказе, Архангельске.