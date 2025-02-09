В России могут сократить рабочую неделю на один час

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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час. Такой законопроект подготовлен и передан на рассмотрение правительству.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, рабочая неделя должна уменьшиться на один час перед выходными при пятидневном графике, но общая норма рабочего времени останется прежней, пишет «Российская газета».

В пояснительной записке указывается, что сокращение рабочего дня на один час перед выходными поможет улучшить качество жизни сотрудников, сохранить их здоровье, повысить производительность и эффективность труда.