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В России могут сократить рабочую неделю на один час
Фото: ru.freepik.com.

В России могут сократить рабочую неделю на один час

По мнению депутатов, инициатива поможет улучшить качество жизни работников.

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час. Такой законопроект подготовлен и передан на рассмотрение правительству. 

Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, рабочая неделя должна уменьшиться на один час перед выходными при пятидневном графике, но общая норма рабочего времени останется прежней, пишет «Российская газета». 

В пояснительной записке указывается, что сокращение рабочего дня на один час перед выходными поможет улучшить качество жизни сотрудников, сохранить их здоровье, повысить производительность и эффективность труда.

Ранее сообщалось, что в перспективе Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе. При этом депутаты признавали, что это возможно будет не во всех сферах и не для всех должностей. Но в целом искусственный интеллект поможет сократить личное присутствие человека.

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Автор:
сегодня, в 17:17 −4
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