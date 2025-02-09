В Тульском питомнике нашли яблоки и груши несуществующих сортов

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Управление Россельхознадзора по Тульской области объявило предупреждение индивидуальному предпринимателю и владельцу питомника растений «Барский сад» в Тульской области, о недопустимости нарушений установленных правил.

В результате проверки выяснилось, что на сайте питомника предлагаются к продаже саженцы фруктовых деревьев, сорта которых не включены в государственный реестр разрешенных к использованию сельскохозяйственных растений.

Это касается трех сортов груш (Санреми, Декора, Елена) и пяти сортов яблок (Джеромин, Китайка Керр, Элиза, Катерина, Конфетное, Антоновка десертная). Эти действия нарушают закон «О семеноводстве».