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В Тульском питомнике нашли яблоки и груши несуществующих сортов
Фото: ru.freepik.com.

В Тульском питомнике нашли яблоки и груши несуществующих сортов

Директора предупредили о последствиях.

Управление Россельхознадзора по Тульской области объявило предупреждение индивидуальному предпринимателю и владельцу питомника растений «Барский сад» в Тульской области, о недопустимости нарушений установленных правил.

В результате проверки выяснилось, что на сайте питомника предлагаются к продаже саженцы фруктовых деревьев, сорта которых не включены в государственный реестр разрешенных к использованию сельскохозяйственных растений.

Это касается трех сортов груш (Санреми, Декора, Елена) и пяти сортов яблок (Джеромин, Китайка Керр, Элиза, Катерина, Конфетное, Антоновка десертная). Эти действия нарушают закон «О семеноводстве».

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Автор:
сегодня, в 16:31 +1
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